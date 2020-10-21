مصدر مطلع يكشف عن مخطط للإبقاء على حكومة الكاظمي 10 سنوات

كشف مصدر مطلع عن مخطط لحل مجلس النواب والابقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة 10 سنوات، مرجحا عدم اجراء الانتخابات النيابية حتى في موعدها الدستوري 2022.

وقال المصدر إن “هناك من يخطط لحل مجلس النواب العراقي والإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدة 10 سنوات”.

وأضاف، أن “الانتخابات النيابية المبكرة لن تجرى في موعدها المقرر في حزيران المقبل”، مرجحا “عدم اجراء الانتخابات حتى في موعدها الدستوري عام 2022”.

وحذر المصدر من أن “خطر التقسيم في العراق قادم”، معربا عن أمله بأن “لا يكون التقسيم دمويا”.