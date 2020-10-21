لجنة نيابية: الاستثمار في عهد الكاظمي للشركات الحكومية اشبه بالاستعمار

وصفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، العديد من المشاريع الاستثمارية للشركات العراقية الحكومية والمصانع بانها استعمار ولا وجود للاستثمار الحقيقي فيها.

وقالت عضو اللجنة المالية محاسن حمدون في حديث صحفي ان “حكومة الكاظمي تحدثت برنامجها الحكومي عند توليها بان لديها برنامج واسع وعريض لتطوير الاستثمار في العراق لتحريك الاقتصاد العراقي”.

واضافت ان “اللجنة لم تلمس اي استثمار حقيقي من حكومة الكاظمي”، مشيرة الى ان “بعض المصانع والشركات الحكومية عرضت في حكومة الكاظمي للاستثمار ولكن لاتوجد فيه اي اوجه للاستثمار”.

واوضحت حمدون ان “المصانع عرضت الى استعمار وليس استثمار كون الربع القليل للحكومة العراقية وغالبية الاموال تذهب للشركة المستثمرة مما سيدمر الشركات ويجل تلك الشركات الاجنبية مستعمرة للشركات العراقية”