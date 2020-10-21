مكافحة الإجرام: القبض على عصابة لسرقة السيارات غربي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عصابة لسرقة السيارات غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان إن "أحد المواطنين استنجد بمفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة تسليب عجلته بعد أن استأجره لإيصاله من منطقة الدورة الى الرحمانية، وتم على الفور إلقاء القبض على المتهم، ولدى التحقيق معه اعترف بقيامه بمحاولة تسليب عجلة المشتكي من خلال إجباره على التوقف عند وصوله الى الخط السريع لمنطقة الشعلة وتهديده بإشهار سلاح مسدس".

وأضافت، أنه "تم ضبط سلاح الجريمة مسدس صوتي محور مع مخزن يحتوي أربع اطلاقات بمحضر ضبط أصولي، ومن خلال التعمق بالتحقيق ولدى تفتيش جهاز الهاتف العائد للمتهم تم العثور على محادثات ومقاطع صوتية على برنامج الواتساب تشير لقيامه بسرقة عجلة أخرى وإخفائها لدى أحد الأشخاص في منطقة اليوسفية".

وتابعت، "تم استحصال الموافقات الأصولية واستدراج المتهم الآخر لجلب العجلة المسروقة ونصب كمين له والقبض عليه"، مشيرة إلى "عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق، وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات".