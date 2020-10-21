الاستخبارات تعلن إحباط عمليات تهريب للنفط في أربع محافظات

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن ضبط خمسة صهاريج لتهريب النفط وخرق بأنبوب ناقل لمادة "الكاز" في أربع محافظات.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، خمسة صهاريج وألقت القبض على سائقيها في محافظات بغداد والنجف الأشرف والبصرة وصلاح الدين، محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وذلك لمخالفة الإجراءات القانونية والرسمية في عملية نقل المنتوج وتغيير خط السير".

وأضافت أنه تم أيضاً "ضبط خرق على أحد الأنابيب النفطية الناقلة لمادة الكاز في محافظة البصرة عبارة عن أنبوب مطاطي ينتهي بصممات فرعية لسهولة عملية التهريب"، مبينة أنه "تمت صيانة الخرق وتسليم الصهاريج مع سائقيها الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".