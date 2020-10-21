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النائب الكردي سركوت شمس الدين : 12 ألف شخصا يستلمون رواتب تقاعدية غير قانونية في الإقليم


اعتبر رئيس كتلة المستقبل والنائب الكردي سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن هيئة التقاعد في إقليم كردستان هي واحدة من أكبر المؤسسات فسادا داخل الإقليم.

وقال شمس الدين في حديث صحفي إن “12 ألف شخصا يستلمون رواتب تقاعد بدرجة مدير عام داخل الإقليم بطرق غير قانونية وأغلبهم يتواجدون خارج العراق”، معتبرا أن “هيئة التقاعد في أربيل هي الأكثر فسادا”.

وأضاف أن “هؤلاء تم احتساب رواتب تقاعدية لهم عن طريق أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم وهم بالأساس لم يكونوا موظفين داخل الوزارات والمؤسسات ولكن تم احتساب خدمة حزبية لهم، ورواتبهم عالية جدا، وهذه أبسط عملية فساد داخل كردستان”.

وكشف النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد، الاثنين، عن وجود نحو اكثر من نصف مليون موظف فضائي  يتسلمون رواتب في الاقليم دون وجه حق، مبينا أن كتلة التغيير اشتركت في الحكومة من اجل اصلاح المنظومة السياسية.

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