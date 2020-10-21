الحشد الشعبي: اللجنة التحقيقية أثبتت براءة عناصرنا من قصف مطار أربيل

أكد آمر لواء 30 في الحشد الشعبي أبو كوثر الشبكي، الأربعاء، أن اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل العمليات المشتركة أثبتت براءة عناصر اللواء من القصف الذي استهدف مطار أربيل.

وقال الشبكي في حديث صحفي إن “إبعاد عناصر اللواء مسافة 5 كيلو متر عن مراكز تواجد البيشمركة لاعلاقة له بقصف مطار أربيل إطلاقا”، مبينا أن “التحقيقات أثبتت براءة الحشد من هجوم أربيل”.

وأضاف أن” هذا القرار كان مطبق منذ مدة طويلة في جميع الطرق الممتدة بين محافظة نينوى وإقليم كردستان، ولاتوجد أي نية لإبعاد الحشد الشعبي عن مناطق سهل نينوى كما تزعم وسائل الإعلام وقيادات الأحزاب الكردية إطلاقا”.

وأشار إلى أن “الوضع الأمني في سهل نينوى مستقر جدا وهنالك تعاون مع الأهالي من جميع مكوناتهم وهم يرفضون المساس بقوات لواء 30 ويعتبرونها القوة القادرة على حماية مناطقهم”.