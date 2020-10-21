النائب عن صلاح الدين محمد البلداوي : حادثة الفرحاتية مقصودة ومبيتة أميركياً لهذا الغرض

اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي , الأربعاء , ان حادثة منطقة الفرحاتية ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها جرائم اكبروابشع ,

مشيرا الى ان الهالة الإعلامية والاهتمام الكبير من قبل السفارة الامريكية وبعض دول الخليج والمسؤولين المحليين يجعلنا نشكك بانها مقصودة لاستهداف الحشد.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان ” التركيز على اتهام الحشد بقضية منطقة الفرحاتية من قبل السفارة الامريكية والاعلام وحتى بيانات واستنكارات تطلق لأول مرة من قبل الدول الخليجية التي تركز على الحشد جعلنا نشكك بأن العملية مقصودة ومبيتة من قبل الامريكان واذنابهم”.

وأضاف انه “من المستغرب نرى سعي متواصل واهتمام وتحرك كبير لم يسبق له من قبل في عمليات أخرى قام بها الدواعش من اجرام مثلما ما رايناه في هذه القضية”.

وتابع البلداوي “أننا مع كل اهتمام وحركة ونبارك لها لكن يجب ان يكون مع كافة القضايا الأخرى خاصة التي تهم الجانب الإنساني”.