الهجرة تعلن كربلاء خالية من النازحين

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الأربعاء، إغلاق آخر مخيم في محافظة كربلاء بعد عودة 560 نازحاً إلى مناطق سكناهم الاصلية في نينوى.

وقالت جابرو، إن "الوزارة أغلقت مخيم نازحي كربلاء المقدسة يوم أمس بعد عودة جميع نازحيه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى في مدينة الموصل وقضاء تلعفر"، موضحاً: "بعد إتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع القوات الأمنية تم إيصال الأسر إلى مناطق سكناهم الأصلية".

وأضافت جابرو في بيان أنه "من المهم تطوير الجهود المشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين في بقية المحافظات إلى مناطق سكناهم الأصلية".