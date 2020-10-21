العراق يُحذّر شركات الطيران المخالفة للتعليمات المتعلقة بكورونا من "تبعات قانونية"

حذرت سلطة الطيران المدني العراقي، الأربعاء، شركات الطيران المخالفة لتعليمات اللجنة العليا الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا من تبعات قانونية.

وقالت السلطة في بيان، "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام ولجميع مسافرينا الكرام بأنها ملتزمة بالقرارات والتوصيات التي تصدرها الجهات العليا في البلاد والمتمثلة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص الإجراءات الخاصة لحماية المسافرين من فيروس كورونا وكذلك تنفيذ جميع اللوائح الاسترشادية المعدة من قبل منظمة الدولية للطيران المدني ( lCAO ) من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين".

وأكدت السلطة إنها "أبلغت جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بضرورة إعتماد فحص PCR من قبل المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة للمسافرين المغادرين قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، إضافة إلى إرتداء جميع العاملين والمسافرين الكمامات وبشكل مستمر وإعتماد التباعد الصحي في تأدية المهام والواجبات ياتي ذلك انسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية".

وأوضحت السلطة بأن "هناك تعليمات أصدرتها لشركات الطيران بعدم صعود المسافرين للطائرة الا بعد التأكد من إجراء فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد الرحلة للوافدين الى العراق ، كما تتحمل شركة الطيران كافة التبعات القانونية والصحية المخالفة لتلك التعليمات الصادرة من قبلها".