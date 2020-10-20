نائب: الخلاف السياسي بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لا يزال قائما بثلاث محافظات

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، ان الخلاف السياسي بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية لا يزال قائما بثلاث محافظات.

وقال كريم في تصريح صحفي ان “ملف توزيع الدوائر الانتخابية قد حسم في اغلب المحافظات الا ان العائق الان هي ثلاث محافظات (كركوك وصلاح الدين ونينوى)، حيث ان الكتل السياسية لم تتفق عليها حتى الان”، لافتا الى ان “الكتل السياسية يقع على عاتقها ان تتوافق فيما بينها لانهاء الخلافات واجراء الانتخابات في الموعد المحدد”.

واضاف ان “بعض الكتل السياسية ترى ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد صعب ولن يتحقق”، مبينا انه “على الحكومة توفير المستلزمات الخاصة والظروف الملائمة لنجاح العملية الانتخابية”.

واستبعد النائب المستقبل باسم الخشان، امس الاثنين، اجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد للعام المقبل، عازيا الامر الى عدم اتفاق الكتل السياسية حول توزيع الدوائر الانتخابية.