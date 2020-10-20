513 اصابة بكورونا في جانب الرصافة من هذه المناطق

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، عن تفاصيل الاصابات بكورونا في جانب الرصافة وعددها 513 اصابة.

وقال الساعدي في بيان ان "الاصابات موزعة كالتالي :

291 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 24 حالة

قطاع النهروان 25 حالة

قطاع البلديات الثاني 59 حالة

قطاع بغداد جديدة 19 حالة

قطاع الشعب 39 حالة

قطاع الاعظمية 92 حالة

قطاع الاستقلال 33 حالة

222حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 29

الشعب 11 حالة

البلديات 11 حالة

شارع فلسطين 20 حالة

الامين 12 حالة

بغداد جديدة 11 حالة

الزعفرانية 14 حالة

الكرادة 13 حالة

الاعظمية 23 حالة

حي تونس 5 حالات

العبيدي 12 حالة

حي الزهراء4 حالات

حي النصر حالة واحدة

حي السلام حالة واحدة

المعامل 3 حالات

زيونة 4 حالات

شارع السعدون حالة واحدة

الجادرية حالتان

باب الشيخ حالة واحدة

الطالبية 3 حالات

المشتل 3 حالات

الصليخ 4 حالات

الراشدية 3 حالات

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة 3 حالات

21 حالة جسر ديالى , الرياض، المدائن

بسماية 3 حالات

حي تونس حالتان

شارع المغرب حالتان

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 56328 توفي منهم 1325 للاسف فيما اكتسب الشفاء 50105 ومتبقي قيد العلاج 4898".