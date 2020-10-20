الزيادي: عدة أسباب تحول دون اجراء الانتخابات في حزيران المقبل

أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبل أمر صعب جدا، مبينا أن هنالك عدة أسباب تحول دون إجراء الانتخابات.

وقال الزيادي في تصريح صحفي إن “إجراء الانتخابات المبكرة أمر صعب في ظل الأزمة المالية والفنية والأمنية”، مبينا أن “الأجواء الحالية قد تؤثر على تاريخ موعد إجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف، أن “المفوضية تحتاج إلى قوانين مكتملة بالإضافة إلى الأموال وهذه غير متوفرة في الوقت الراهن بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية”.

واستبعد الزيادي “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد السادس من حزيران من العام المقبل نظرا لتلك الظروف”.

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أكد، اليوم الثلاثاء، عن عدم علمه بدقة المعلومات التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة.