النائب فاضل جابر يحذر محافظ صلاح الدين من الانجرار وراء مخططات الأميركان لتشويه صورة الحشد

عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , الاتهامات والاشارات التي اطلقها محافظ صلاح الدين بشان جريمة الفرحاتية بانها غير مقبولة, محذرا إياه من الانجرار وراء ما يقوم به الأميركان لتشويه صورة الحشد الشعبي.

وقال جابر في تصريح صحفي ان “ما اطلقة محافظ صلاح الدين من اتهامات توحي الى اتهام الحشد بشان جريمة غير مقبولة البتة التي لاتستند الى دليل ” , محذرا المحافظ من “الانجرار وراء ما يقوم به الامريكان لتشويه سمعة الحشد” .

وأضاف ان ” اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها للكشف عن الجناة لجان عالية المستوى ولن نسمح لاي مسؤول محلي من خارج اللجان التحقيقية اطلاق التصريحات جزافا ” .

وكان الخبير الأمني صباح العكيلي أكد في تصريح سابق أن الاجتهادات واطلاق الاتهامات دون الانتهاء من التحقيقات المهنية بشان المتورطين بعملية الفرحاتية تقع ضمن بداية لخطة أمريكية لتجريم وشيطنة الحشد