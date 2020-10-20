تركيا تعلن قتلها مسؤولاً بارزاً في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

اعلنت تركيا مسؤوليتها عن مقتل ، مسؤول استخبارات حزب العمال الكردستاني أحمد بال في شمال العراق.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية أنه عقب تحديد مكان الاجتماع، قامت الاستخبارات بالتعاون مع الجيش التركي بـ"عملية نوعية"، استطاعت خلالها استهداف أحمد بال و4 أشخاص كانوا برفقته.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب بال منذ 2018، زاعمة بأنه أخل متفجرات ومسلحين من سوريا إلى الأراضي التركية.

وقالت الاستخبارات التركية إن القيادي القتيل قد انتقل خلال العام الجاري إلى منطقة متينا، وقام بجمع معلومات عن العمليات العسكرية التركية في المنطقة.

وأفادت أن بال كان قد التحق بصفوف حزب العمال الكردستاني في العام 2009، وشارك في العديد من العمليات التي استهدفت قوات الأمن التركية داخل البلاد.