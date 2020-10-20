رئيس كتلة نيابية: الكاظمي يدير الملف المالي بطريقة سيئة

اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، أن الحكومة تدير الملف المالي في العراق بطريقة سيئة نتيجة اعتمداها على الاقتراض.

وقال الخالدي في حديث صحفي إن “إدارة الحكومة للأزمة المالية تعتبر سيئة لأن الاعتماد على القروض يكبل العراق ويوصله إلى مستوى غير معقول من المديونية”، مضيفا أن “القروض تؤثر على العجز في الموازنة عام 2021”.

وأشار الى أن “الحكومة كانت تعلم جيدا بأن العراق يمر بأزمة مالية عندما قبلت باستلام الحكم لذا عليها رسم سياسة جديدة بعيدة عن مسألة الاقتراض لتلافي دفع رواتب الموظفين “.

ودعا النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، وزارة المالية الاسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن استخدامها كورقة ضغط.