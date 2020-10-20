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القبض على ١٢ متهماً بتعاطي المواد المخدرة خلال عملية "الوعد الصادق" في البصرة


أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ١٢ متهماً بتعاطي المواد المخدرة خلال عملية "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان، أن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الثانية الصفحة الثانية وتطويق ومداهمة وتفتيش منطقة الحيانية ودور التجاوز في مركز محافظة البصرة".

وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على ١٢ متهماً يتعاطون المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم مبارز جرمية الخاصة بالتعاطي، كما ضبطت ١٤ قنينة مشروبات كحولية، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية وتعاملت مع المواد المضبوطة أصولياً".

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القبض على ١٢ متهماً بتعاطي المواد المخدرة خلال عملية "الوعد الصادق" في البصرة
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