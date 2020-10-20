الصحة توقع عقدا بنصف مليار دينار لطلاء الواجهة الخارجية وسط تعطيل شراء العديد من الادوية واجهزة الانعاش

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة عن توقيع الوزارة عقدا بأكثر من 500 مليون دينار لطلاء الواجهة الخارجية للوزارة فضلا عن توقيع عقد اخر لنصب ابواب خارجية مرتفعة بمبالغ تفوق مبالغ عقد الطلاء.

وقال المصدر ان “وزارة الصحة تعمل على تغيير لون واجهة بناية الوزارة الى اخر عبر عقد تم توقيعه مؤخرا”.

واضاف ان “قيمة عقد الطلاء الموقعة تبلغ اكثر من 500 مليون دينار”، مشيرا الى ان “هناك عقد ثاني موقع بأكثر من قيمة عقد الطلاء مخصص لنصب ابواب مرتفعة مع ترميم السياج الخارجي بمبالغ كبيرة جدا”.

واوضح المصدر انه “تم توقيع عقد صرف مبالغ تصل قيمتها اكثر من 100 مليون لتبديل السقف الثانوي فضلا عن تبديل الاثاث للعديد من الاقسام بسبب ادعاء الوزارة بعدم توفر الاموال”.