الحسيني: ماكنة اعلامية دولية ممولة بملايين الدولارات لاصدار الشائعات بهدف تسقيط الحشد

اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين، بان ماكنة اعلامية دولية ممولة بملايين الدولارات تعمل على تسقيط الحشد ونشر الشائعات.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،انه” الحشد الشعبي منذ تاسيسه عقب الفتوى التاريخية للمرجعية الدينية الرشيدة في 2014 يتعرض الى حرب اعلامية تقودها ماكنة دولية ممولة بملايين الدولارات لاجل تسقيطه من خلال نشر الشائعات والفبركات والاكاذيب”.

واضاف، ان “ذات الماكنة كانت تروج لداعش الارهابي وهو يسفك الدماء وينهب خيرات المدن العراقية ويقتل الالاف من الابرياء

مؤكدا بان ماكنة استهداف الحشد لم تتوقف على الاطلاق منذ 6 سنوات متتالية ولاتزال الاجندة الخارجية لاعداء الوطن مستمرة في محاولة النيل من الدماء الزكية لقادة ومقاتلي الحشد من خلال نسيج قصص واكاذيب وافتراءات تتكشف للراي العام يوما بعد اخر”.

واشار الى ان” اعداء العراق يخشون الحشد لانه قوة عقائدية مؤمنة بتراب الوطن وهي من افشلت مؤامرة تقسيمه وحطمت امال داعش في البقاء دال المدن التي سيطرعليها بعد حزيران 2014″