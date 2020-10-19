الصجري يطالب بفتح جميع ملفات "الفساد الكبرى" التي تخص الحلبوسي

طالب النائب علي الصجري، الاثنين، بفتح جميع ما وصفها بملفات "الفساد الكبرى" التي تخص رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الصجري في تغريدة له على "تويتر"، "اطالب رئيس الوزراء واطالب رئيس مجلس القضاء المحترم في فتح جميع ملفات الفساد الكبرى التي تخص الحلبوسي واخرها صفقة الخمسة مليار دولار التي في حال الغي العقد سوف تنهي الازمة الاقتصادية في البلد".

وأضاف "كلنا امل بكم وبدوركم والشعب ينظر لخطواتكم".

وأظهرت وثائق نشرت قبل ايام، قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمقاضاة النائب علي الصجري، لدى محكمة تحقيق إرهاب الكرخ.