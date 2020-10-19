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تصريح خطير حول الاوضاع الصحية في السليمانية


حذرت صحة السليمانية، الاثنين، من ازدياد اعداد المصابين بفايروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال آزاد هورامي مدير مستشفى طاهر علي والي بك في السليمانية، إن "الاوضاع الصحية في محافظة السليمانية خطيرة جدا وندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية".

واضاف: ان "اسرة مستشفى طاهر علي والي بك ممتلئة بالكامل ولاقدرة لدينا لاستقبال اي مصاب آخر، مشيرا الى ان المستشفى تحتوي على 40 مصابا حاليا".

واوضح: ان "جميع المصابين تحت اجهزة الاوكسجين واوضاعهم الصحية ليست مستقرة، موضحا ان اعداد الوفيات بفايروس كورونا في تزايد مستمر".

واشار الى ان "مستشفى طاهر على والي بك تجري يوميا نحو 300 الى 400 فحصا للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا".

وتابع: ان "اغلب حالات الوفاة هي للاشخاص الذين لايراجعون المستشفيات عند اصابتهم بفايروس كورونا وعندما يصلون المستشفى يكون الفايروس قد نال منهم ودخل جميع مفاصل جسمهم وحتى الادوية والعناية الطبية لاتجدي نفعا لذا على كل من تظهر عليه اعراض الاصابة مراجعة المستشفيات باسرع وقت

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