شرطة البصرة: القبض على سبعة متهمين بإثارة نزاع عشائري شمالي المحافظة

اعلن قائد شرطة البصرة عباس اللامي، الاثنين، عن اعتقال سبعة اشخاص بتهمة اثارة نزاع عشائري شمالي البصرة.

وقال اللامي في بيان انه "تم أعتقال سبعة اشخاص وضبط أسلحتهم متهمين بأثارة نزاع عشائري في شمالي البصرة" .

واكد أن "القوات الأمنية عازمة على تطبيق فرض الأمن في عموم مناطق المحافظة بتظافر وجهود أبناء البصرة مع القوات الأمنية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الأحد، عن إلقاء القبض على 28 مطلوباً للقضاء خلال المرحلة الثانية من عملية "الوعد الصادق" التي انطلقت في محافظة البصرة.