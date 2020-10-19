طيران الجيش يجري تمشيطاً لجزيرة كنعوص

أجرت قيادة طيران الجيش، الاثنين ، تمشيطاً لجزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها من قبل القوات الأمنية وتطهيرها من فلول داعش الإرهابية.

وذكر قائد طيران الجيش اللواء سمير زكي بحسب الوكالة الرسمية، أن" صقور طيران الجيش تمكنوا من تمشيط جزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها من قبل القوات الأمنية"،مؤكدا أن العملية دقيقة جدا وعلى مستوى عال من التنفيذ وقد سبقتها ضربة قوية لطيران الجيش ".

واضاف، أن" القوات الأمنية والقوات الساندة لها ستتمكن بعد ساعات من تطهير الجزيرة بالكامل من تلك الجماعات الارهابية".

وشرعت قيادة عمليات نينوى ، اليوم الاثنين ، بعملية أمنية لتطهير جزيرة كنعوص جنوبي الموصل من عصابات داعش الارهابية.