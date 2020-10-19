الحشد الشعبي يصدر أول تعليق على جريمة "الفرحاتية" ويدعو الحفاظ على السلم المجتمعي

اصدر الحشد الشعبي، أول تعليق رسمي على مجزرة منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، داعيا الى الحفاظ على السلم المجتمعي.

وقال مسؤول العمليات في اللواء 41 بالحشد قاسم الكريطي بحسب موقع الحشد الشعبي الرسمي، إن "إحدى نقاط الحشد الشعبي في قضاء بلد تعرضت قبل يومين لهجوم ومحاصرة من قبل تنظيم داعش ما أدى الى استشهاد أحد المقاتلين وجرح 3 اخرين، قبل ان تقع الجريمة المروعة في الفرحاتية"،

موضحا إن " الإرهابيين وبعد تنفيذ هجومهم انسحبوا تجاه الأهالي واقتادوا مجموعة مواطنين بينهم افراد في الحشد العشائري متعاونين مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".

وبين، أن "الجريمة المستنكرة ليست المرة الاولى التي يعتمد فيها الارهابيون التصفية الجسدية للمدنيين فقد شهدت ناحية يثرب عدة عمليات مشابهة تم تثبيت دعاوى قضائية فيها ضد عناصر التنظيم".

وأضاف الكريطي، أن "التنظيم تعمد ارتكاب هذه الجريمة لخلق ثغرة بين الحشد وتهديد السلم المجتمعي الذي تحقق بثمرة الدماء والتضحيات، مشددا على إن "العمل مستمر لكشف الحقيقة بصورة كاملة من خلال لجنة التحقيق المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وتابع، إن "نتائج التحقيق ستظهر استهداف داعش للمنطقة وابنائها"، داعيا "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل التصريحات والمعلومات وانتظار ما ستظهره التحقيقات الجارية".

وكان ارهابيون قد أعدموا، السبت (17 تشرين الأول 2020)، ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني .