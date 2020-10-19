القبض على ثلاثة متهمين بسرقة اكثر من 26 مليون دينار في بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاثنين عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة اكثر من 26 مليون دينار عراقي في حادثين منفصلين ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود قامت وكالة شؤون الشرطة بالقبض على ثلاثة متهمين مطلوبين من قبل مديرية مكافحة اجرام بغداد عن جريمة السرقة بعد تكليف المفارز التابعة لها بالتحري وجمع المعلومات ومتابعة تسجيل كاميرات المراقبة".

واوضحت ان "احدهم ضمن اعمال مكتب مكافحة اجرام المحمودية عن قيامه بسرقة مبلغ (عشرون مليون دينار مع كارتات شحن متنوعة للهواتف النقالة) من احدى المحال التجارية في منطقة المحمودية ، والاثنان الآخران ضمن اعمال مكتب مكافحة اجرام الحرية عن سرقة مبلغ (ستة ملايين دينار عراقي مع جهاز موبايل) من احد الاشخاص"،

مبينا انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهمين وتدوين اقوالهم قضائيا بالاعتراف وتوقيفهم وفق مادة السرقة 443 من قانون العقوبات العراقي".