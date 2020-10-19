نائب كردي: نصف مليون موظف فضائي في كردستان تذهب رواتبهم للسلطة

كشف النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد، الاثنين، عن وجود نحو اكثر من نصف مليون موظف فضائي يتسلمون رواتب في الاقليم دون وجه حق، مبينا أن كتلة التغيير اشتركت في الحكومة من اجل اصلاح المنظومة السياسية.

وقال محمد في تصريح صحفي إن “القوى الكردية المعارضة في إقليم كردستان تنظر بقلق بالغ إلى مسار تطور الاحتجاجات بسبب الظروف المعاشية لسكانه”.

وأضاف أنه “لا توجد وصلاحيات سياسية ومالية من قبل الحزبين الحاكمين”، مشيرا إلى أن “مليارات الدنانير تذهب شهريا لجيوب أحزاب السلطة باسم رواتب الفضائيين”.

ولفت إلى أن “نحو أكثر من 500 ألف شخص فضائي يتسلمون رواتب دون وجه حق من الحكومة الاتحادية”، داعيا الحكومة إلى “تدقيق الأسماء وتوزيعها على الموظفين بشكل مباشر من قبل وزارة المالية من خلال حساب مصرفي”.

واتهم رئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين في وقت سابق، حكومة اقليم كردستان باستغلال الاوضاع السياسية المضطربة في بغداد حتى أصبحت غارقة بعمليات الفساد.