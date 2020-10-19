اعتقال مسؤول عمليات الخطف والاغتيالات عام ٢٠١٧ في ديالى

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين،عن الإطاحة بمسؤول عمليات الخطف والاغتيالات للقوات الأمنية والمواطنين عام ٢٠١٧ بمحافظة ديالى".

وقالت الوكالة في بيان "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري واستنادا" لأعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية القبض على عسكري مايسمى قاطع العظيم بداعش الارهابي المكنى (ابو طه البكري) والمسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام ٢٠١٧".

واضافت أن " الارهابي المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات ارهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير"، مؤكدا انه "تم إيداعه التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".