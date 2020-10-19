إخماد حريق اندلع داخل "أسواق شعبية" في العامرية

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن إخماد حريق اندلع داخل "أسواق شعبية" في منطقة العامرية غربي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل أسواق الغيث الشعبية الكبيرة في منطقة العامرية شارع المنظمة المشيدة جزء منها من الواح السنديج بنل سريع الاشتعال المخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية دفاع مدني".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تلقت نداءً يشير الى اندلاع حادث الحريق وعلى الفور هرعت الى مكان الحادث وطوقت النيران وأبعدتها عن الدور السكنية المجاورة ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر وسط الاسواق لتنهي الحادث بوقت قياسي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية"، ميبنة أنه "على اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".