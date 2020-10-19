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النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق نوفل حمادي العاكوب ، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أن "ملاكاتها في المحافظة تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار ( ١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ.

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