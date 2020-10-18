خبير أمني: جهاز استخباري أجنبي متورط بحادثة الفرحاتية

اكد المستشار العسكري صفاء الاعسم، الاحد، تورط جهاز استخباري اجنبي في هجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية ومطاري بغداد واربيل ومجزرة بلد، مبينا ان ذلك الجهاز يسعى الى سحب الحشد الشعبي من المناطق المحررة باي طريقة.

وقال الاعسم في تصريح صحفي ان “استلام أي جهة مسلحة صواريخ ومعدات حربية لا يمكن حصوله دون دعم مباشر من جهاز استخباري اجنبي وعلى الحكومة الكشف عن اسمه”.

واضاف ان “عدة جهات اقليمية وسياسية تعمل على القاء تهم قصف السفارة الاميركية واستهداف مطاري اربيل وبغداد على الحشد من اجل اخراجه من المناطق المحررة قبيل الانتخابات المبكرة”.

وتابع ان “القاء التهم مسبقا بعد لحظات من وقوع الجريمة يدل على وجود مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الحشد الشعبي سيما بعد انسجامه الواضح مع ابناء المحافظات المحررة والمناطق الغربية ما يثير الريبة لدى اجهزة استخبارية”، مبينا ان “الحشد هو من يسيطر على منطقة بلد وصلاح الدين ولم يسجل أي خرق أمني في تلك المناطق”