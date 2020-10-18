الحشد الشعبي: داعش الارهابي يعتمد “الجحور” بنسبة 90% للاختفاء

كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن تغير جوهري في خطط اختفاء تنظيم داعش الارهابي في المناطق النائية في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ،ان” تنظيم داعش الارهابي بدء مؤخرا في اعتماد تغير جوهري في خطط الاختفاء من الضربات الجوية وعمليات التمشيط للحشد وبقية التشكيلات الامنية من خلال اللجوء الى الجحور وهي عبارة عن انفاق تحت الارض لمنع اكتشاف اوكاره والاستتغناء عن المضافات وهي منازل مهجورة بسبب الرصد العلني لها”.

واضاف الحسيني،ان” اكثر من 30 جحر للدواعش تم ضبطها خلال الاشهر القليلة الماضية بعضها كانت مقرات للنوم واخرى للاعتدة والمواد الغذائية لافتا الى ان الفرق الجوالة للحشد بدات تمتلك خبرة ميدانية في كشف جحور الدواعش والتي تحفر في باطن الارض لعدة امتار مؤكدا بان اي تغير في مسار عمليات داعش الارهابي يتعامل معها الحشد ميدانيا ويحبطها”