الاستثمار النيابية تكشف عن جهات سياسية تسيطر على المنافذ الحدودية

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، عن وجود جهات سياسية تسيطر على المنافذ الحدودية للبلاد.

وقال عضو اللجنة رياض التميمي في تصريح صحفي، ان “جهات سياسية تسيطر على المنافذ الحدودية في معظم محافظات البلاد”، لافتا الى ان “الحل الوحيد للسيطرة على المنافذ الحدودية واخضاعها لسلطة الدولة هو ربطها الكترونيا”.

واضاف ان “الحكومة يقع على عاتقها تشكيل لجنة لمراقبة التجار والسيطرة على مزاد العملة”، مبينا ان “عدد من التجار يقومون بجلب فواتير مزورة للتهرب من الضريبة والكمرك”.

وحذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، من ذهاب البلاد الى المجهول بسبب الديون الخارجية المتراكمة على الحكومة العراقية بسبب سوء الادارة.