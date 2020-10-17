حزب إيزيدي: الاغتيالات الأخيرة في سنجار سياسية وهذا هدفها

أكد رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، السبت، أن الاغتيالات الأخيرة التي يشهدها قضاء سنجار والمناطق التابعة له، هي مدفوعة من جهات سياسية وحزبية.

وقال بطوش في تصريح صحفي إن”الهدف من هذه الاغتيالات هو إثارة الرأي العام، وذلك للإسراع بإعادة البيشمركة والأحزاب والإدارة الكردية إلى سنجار”.

وأضاف أنه”بعد توقيع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل، جوبه هذا الاتفاق بالرفض من قبل أهالي سنجار وأبناء المكون الإيزيدي، لذلك تحاول الجهات الكردية فرض عودتها بأساليب أخرى”.

وأشار بطوش إلى أن”سنجار مستقرة أمنيا، بفضل القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي، ولاتحتاج لأي قوة عسكرية أخرى، لآن وجود قوات البيشمركة يغعني عودة الصراعات والاغتيالات مجددا”.