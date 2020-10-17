الحشد الشعبي: نرفض استخدام العنف والتخريب وندعو الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق السبت، رفضها أعمال "العنف والتخريب"، في تعليق على أحداث اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان لها "نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور، لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال".

وأضاف البيان، "ندعو الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".