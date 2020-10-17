أول فيديو لاقتحام مقر الحزب الديمقراطي في بغداد وتصاعد الدخان

تصاعدت أعمدة دخان، من مقر الحزب الكردستاني وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد اقتحامه من مقبل متظاهرين صباح اليوم السبت.

واحتشد المئات من العراقيين اليوم السبت امام قرب الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد تنديدا بتصريحات هوشيار زيباري الاخيرة ضد قوات المقاومة التي كافحت الدواعش والارهابيين وأسهمت في دحرهم بشكل كبير.

وكانت مواقع على التواصل الاجتماعي قد دعت الى الاحتشاد صباح اليوم امام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد للاعتراض على تصريحات ادلى بها القيادي في الحزب هوشيار زيباري .

واقتحم المحتجون مقر الحزب وقاموا بتحطيم محتوياته بعد ان تمكنوا من عبور الاسلاك الشائكة التي وضعتها قوات مكافحة الشغب عند المدخل الفرعي لمقر الفرع الخامس.