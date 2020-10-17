المئات يتظاهرون أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد

خرجت تظاهرة حاشد صباح السبت، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، مرددين هتافات مؤيدة لهيئة الحشد الشعبي، ومنددة في الوقت ذاته بـ"إساءات" وجهت للهيئة.

وقال مصدر صحفي إن المئات تظاهروا، صباح اليوم، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، مبيناً أن المتظاهرين رددوا هتافات مؤيدة لهيئة الحشد الشعبي.

وأضاف أن المتظاهرين نددوا بـ"إساءات المدعو هوشيار زيباري"، القيادي في الحزب ووزير الخارجية الأسبق، التي وجهها للحشد خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها مؤخراً.