كتلة صادقون ترد على زيباري بعد اتهامها بالطائفية والعنصرية

ردت كتلة صادقون النيابية/ الجناح السياسي لحركة عصائب اهل الحق، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية السابق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في بيان، ان “المعارضة والمقاومة التي تدعيها خلعتها وقبضت ثمنها وجعلت نفسك تقف مع المحور الذي يحارب المقاومة والشرفاء ( حشدنا المقدس) وتشبيهك لنا بالنظام البائد فنحن من وقفنا بوجهه وزنازين السجن والتاريخ شاهد علينا ومازلنا مقاومين ثابتين على نهجنا”.

واضاف، “اما نعتك لنا بالطائفية والعنصرية فرمتني بدائها وانسلت وكنا ولازلنا ننظر الى شعبنا العراقي واحد وضد الانفصاليين وشعبنا الكردي الذي جوعتموه وتذرعكم به للاستحواذ على حقوقه في قلوبنا وسندافع عنه بدوافع الدين والاخوة والوطن لا القومية التي تولد الكراهية بين ابناء الشعب الواحد”.

وتصاعدت مواقف الاستنكار والرفض والشجب لتصريحات القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري التي تطاول فيها على الحشد الشعبي خلال مقابلة مع قناة أميركية.