محلل امني: الاعدام يُنفذ بالاحكام الجنائية وتُترك الارهابية

اكد المحلل الامني فاضل ابو رغيف، الجمعة، ان احكام الاعدام في البلاء تنفذ على الاحكام الجنائية فقط وتُترك الارهابية.

وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" :"ارجو ايضاحاً بيّناً وواضحًا عن سبب تأخير تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحقِ الآلاف من الارهابيين المصنفين الاخطر عالميًا".

وتساءل المحلل الامني، "هل عرقلة تنفيذ الاحكام سببه رئاسة الجمهورية ام وزارة العدل؟،للاسف يتم تنفيذ الاحكام بالاحكام الجنائية وترك الجرائم الارهابية".