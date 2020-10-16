نائب عن نينوى يصف سنجار بـ"القنبلة الموقوتة" ويدعو الكاظمي للتدخل

وصف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الجمعة، قضاء سنجار بأنه "قنبلة موقوتة" ستنفجر لتحرق الأخضر واليابس بحال استمرار إهمال ملفها والتعامل معه بانتقائية، داعيا الكاظمي للتدخل السريع والعاجل ومعالجة ملف القضاء بعيدا عن ضغوطات ومزاجيات بعض الاطراف التي تريد خطف القضاء من اهله.

وقال الشمري في حديث صحفي إن "الوضع في سنجار سبق وان حذرنا منه مرارا وتكرارا واشرنا الى خطورة التعامل بانتقائية وتمهل في معالجة هذا الملف الذي اعتبرناه اشبه بقنبلة موقوتة ستحرق الاخضر واليابس بحال انفجارها"،

مبينا ان "مسلسل الاغتيالات في القضاء ما زال مستمرا واخره مساء امس حيث تم اغتيال احد عناصر شرطة نينوى باطلاق النار عليه خلال دخوله الى القضاء على يد جماعات مجهولة والغريب في الامر ان عملية الاغتيال تمت على بعد لا يزيد عن 100 متر من مقر فوج طوارئ القضاء".

واضاف الشمري، ان "عمليات التطهير العرقي تجري منذ فترة على ابناء المكون العربي في القضاء من قبل جماعات ارهابية معروفة للجميع، لكن المثير للخوف ان وتيرة تلك العمليات ارتفع بالفترة الاخيرة، ماينذر بقرب انفجار القنبلة الموقوتة التي حذرنا منها"،

داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى "التدخل السريع والعاجل ومعالجة ملف القضاء بشكل مهني بعيدا عن ضغوطات ومزاجيات بعض الاطراف التي تريد خطف القضاء من اهله".