محافظ النجف: اربعة ملايين ونصف المليون زائر شاركوا في زيارة وفاة الرسول

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، عن مشاركة اربعة مليون ونصف المليون زائر في احياء ذكرى وفاة الرسول في المحافظة.

وقال الياسري في مؤتمر صحافي عقده في المحافظة مع وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي وصل الى المحافظة امس للاشراف على الخطة الامنية، "نعلن لكم نجاح الخطة الخدمية الامنية الخاصة بزيارة وفاة الرسول ص".

وأوضح الياسري، أن "اكثر من اربعة ملايين ونصف المليون زائر شاركوا في احياء الزيارة".

الى ذلك اشار الغانمي الى أن "الخطه سبقتها عمليات دهم وتفتيش لاهداف مشبوهه، فضلا عن تنفيذ اوامر قبض"، مؤكدا انه "تم تعزيز القوات بثلاثة الوية من موارد الدفاع والداخلية".

وتابع الغانمي، أن "الخطة تميزت هذا العام بعدم وجود اي قطوعات، ولم ولن نسمح لمن يحاول اي يعتدي على الزائرين"، المح الى أن "القوات الامنية الان في مرحلة اخلاء الزوار".