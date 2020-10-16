كربلاء.. إعلان "مدينة سيد الأوصياء" خالية من مصابي كورونا

أعلنت "مدينة سيد الأوصياء" التابعة للعتبة الحسينية، الخميس، خلوها من مصابي فايروس كورونا، وإعادة فتح أبوابها أمام زائري الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام).

وجاء في سياق بيان، أن "مدينة سيد الأوصياء العصرية استقبلت أكثر من 5000 شخص بين مصاب ووافد وملامس وقدمت أكثر من 129 ألف وجبة طعام وعلى مدار 7 أشهر".

وأضاف البيان، أن المدينة "والجيش الابيض من دائرة صحة كربلاء كانا يحاربان الوباء ليلاً ونهاراً وبدون كلل أول ملل ومفتخرين بهذه الخدمة، فالكثير منهم أصيب وعاد إلى العمل بأسرع وقت من أجل تقديم الخدمات".

وتابع، أنه "بعد كافة الخدمات التي قدمناها والجهود الجبارة التي بذلها منتسبو المدينة، نعلن لكم عن خلو مدينة سيد الأوصياء من المصابين تماماً، وقد قامت فرقنا وبالتعاون مع الفرق المتخصصة في العتبة الحسينية المقدسة والدفاع المدني وفرق الحشد الشعبي بتعفير المدينة بالكامل من الغرف والسويتات وجميع المرافق الأخرى".

واختتم البيان بالقول إن "المدينة ستكون مفتوحة لاستقبال الزائرين القادمين إلى زيارة سيد الشهداء الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام".