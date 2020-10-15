الأخبار

نائب عنها: الاقليات في سهل نينوى يرفضون سيطرة البيشمركة على مناطقهم


اكد النائب عن محافظة نينوى، والمكون الشبكي قصي عباس ان الاقليات في سهل نينوى لديهم مخاوف كبيرة من ابرام اتفاقية بين الكاظمي وحكومة الاقليم على سيطرة البيشمركة على مناطقهم، لافتا الى ان الاهالي يرفضون سيطرة البيشمركة على مناطقهم خوفا من عودة الارهاب اليها.

وقال عباس في حديث صحفي، ان “الحكومات المتعاقبة بعد التحرير والى يومنا هذا لم تستطع تعزيز الامن والاستقرار في مناطق الاقليات وسهل نينوى وسنجار بمحافظة نينوى”.

واضاف ان “اكثر من 70% من اهالي سنجار لم يعودوا الى مناطقهم بعد ان نزحوا وهجروا اثناء دخول داعش الارهابي الى العراق في 2014”

وبين ان “اتفاق الكاظمي مع حكومة الاقليم حول سنجار، ولد مخاوف لدى الاهالي في سهل نينوى من الشبك والتركمان والايزيدية والمسيحيين والكاكائية، من اقدام الكاظمي على خطوة مشابهة لما قام به في سنجار، خاصة ان البيشمركة لم تتمكن من حماية هذه المناطق عند دخول الارهاب اليها، في وقت تمكن فيه الاهالي من تشكيل قوات لحماية مناطقهم”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب عنها: الاقليات في سهل نينوى يرفضون سيطرة البيشمركة على مناطقهم
الصحة: الوضع تحت السيطرة حتى الآن ونسب الشفاء بالعراق من الأفضل عالمياً
محلل سياسي يحذر من محاولات لتهميش دور الحشد الشعبي ومحاربته من قبل عملاء اميركا
تحذيرات من فراغ دستوري بحل البرلمان قبل تمرير قانون المحكمة الاتحادية
تصريحات زيباري تغضب الشارع ودعوات للتظاهر أمام مقر حزب البارزاني السبت
الجيل الجديد: الكرد يحترمون الحشد الشعبي وتصريحات زيباري لا تمثلهم
النائب عن صادقون ثامر ذيبان : : زيباري يقود حملة مسعورة ضد الحشد الشعبي
النائب سركوت شمس الدين مستنكرا تصريحات زيباري: ميليشيات البارزاني أكثر قمعا من صدام
النائب محمد البلداوي : الحكومة تتغاضى عن محاسبة زيباري
المالية النيابية: رفعنا قانون معالجة العجز لرئاسة البرلمان وفريق الكاظمي حكومة متناقضات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك