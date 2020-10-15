النائب سركوت شمس الدين مستنكرا تصريحات زيباري: ميليشيات البارزاني أكثر قمعا من صدام

استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية سوركت شمس الدين ، الخميس ، التصريحات المسيئة التي صدرت من القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ضد الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن تصريحات زيباري والعائلة البرزانية بحق الحشد خجولة.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي إن “وضع حقوق الإنسان في إقليم كردستان يرثى له نتيجة تكتيم الأفواه”، مبينا أن “مليشيات البارزاني أكثر قمعا من الآخرين للشعب الكردي”.

وأضاف أن “مليشيات السلطة البرزانية في الإقليم تعاملها مع الناشطين والإعلاميين أشبه بتعامل صدام مع المعارضين”، لافتا إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتقد الآخرين ويتغاضى عن سلوكه القمعي للشعب الكردي الذي بات أشبه بدكتاتورية صدام”.

وكان مجلس النواب رفع ، امس الأربعاء، جلسته إلى اشعار آخر على وقع مشادة كلامية بين أعضاءه على خلفية تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.