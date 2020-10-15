النائب محمد البلداوي : الحكومة تتغاضى عن محاسبة زيباري

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، الخميس، ان الحكومة الاتحادية تتغاضى عن تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “تصريحات زيباري الاخيرة المسيئة للحشد الشعبي تمثل التوجه الامريكي تجاه من دحر الارهاب”، لافتا الى ان “الحكومة تتغاضى وتتهاون عن محاسبة زيباري بسبب تطاوله على قدسية الحشد الشعبي”.

واضاف ان “ الحشد الشعبي هو من نظف ما قامت به امريكا واتباعها امثال زيباري من جلب دنس داعش الارهابي”، مبينا ان “الحشد هو من اعاد هيبة الدولة ولا يمكن السكوت عن التجاوزات بحقه”.

وكان مجلس النواب رفع ، امس الأربعاء، جلسته إلى اشعار آخر على وقع مشادة كلامية بين أعضاءه على خلفية تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.