نائب عن بدر بشان تصريحات زيباري: بداية للصراع بين البيشمركة والشبك

اعتبر النائب عن كتلة بدر كريم عليوي المحمداوي، الخميس، تصريحات الوزير السابق هوشيار زيباري بشأن الحشد الشعبي بداية للصراع بين البيشمركة والشبك، فيما طالب زيباري بالاعتذار.

وقال المحمداوي في بيان ان "تصريحات الوزير المقال هوشيار زيباري ما هي الا تمهيد إلى حرب داخلية في المناطق المتنازع عليها وبداية للصراع العسكري بين البيشمركة والشبك".

واضاف ان "طريقة تهجمة رغم أنها باطلة الا هي محاولة لاقحام الحشد الشعبي بأمور هو بعيد عنها تمهيدا لاجندات خارجية"، مطالبا الحكومة "باتخاذ إجراءات قانونية بحقه وفتح جميع ملفات الفساد المعطلة بعيدا عن المجاملات".

وتابع عليوي ان "على الوزير المقال ان يعتذر وبشكل رسمي ويتعهد بعدم اقحام الحشد الشعبي باي خلافات او تصفيات سياسية"، مشددا على ان "على الحكومة إلغاء الاتفاقية بين المركز والاقليم فورا والا سيكون لنا اجراء اخر وبشكل غير متوقع".

وكان المدعو زيباري قد ادعى في تصريحات الأسبوع الماضي إن "هجمات صاروخية شنت على مواقع للمعارضة الإيرانية قرب مطار أربيل"،

مضيفا أن "هذا تصعيد آخر لزعزعة الأمن في العراق وكردستان العراق من قبل الجماعات ذاتها، التي تهاجم السفارة الأميركية في بغداد".

واضاف في تصريحات أخرى، إن سبب استهداف أربيل هو اعتبار الفصائل المسلحة أن الإقليم قريب من الولايات المتحدة.