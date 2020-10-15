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مقرب من الصدر يتوعد الأعرجي


توعد "صالح محمد العراقي"، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السياسي بهاء الأعرجي، ووصفه بـ"عدو النجف"، وذلك في أعقاب تصريح مثير للجدل أدلى به الأعرجي خلال مقابلة تلفزيونية.

ونشر "العراقي" تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرفقة بصورة للأعرجي، جاء فيها: "عدو النجف الأشرف .. إن لم يتأدب .. أدبناه"، على حد تعبيره.

وكان الأعرجي قال خلال مقابلة تلفزيونية، إن العراق "مهيأ" للتطبيع مع إسرائيل، فيما أشار إلى أن قرار التطبيع قد "يصدر من النجف بدلاً من بغداد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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