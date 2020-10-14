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نائب يكشف عن مؤامرة لتمرير قانون الانتخابات وضمان عدم الطعن به


كشف عضو مجلس النواب محمد الخالدي، الاربعاء، عن مخطط لتمرير قانون الانتخابات بالسرعة الممكنة وعدم امكانية الطعن به كون المحكمة الاتحادية معطلة.

وقال الخالدي في حديث صحفي ان “الكتل السياسية تتفق الان على شكل وتقسيم للدوائر الانتخابية بما يخدم مصالحها من حيث تقسيم الاقضية بما يضمن عودتها لمجلس النواب مجددا بالدورة المقبلة”.

واضاف ان “هناك اصرار على تمرير القانون بالسرعة الممكنة بالوقت الحالي  لضمان عدم الطعن به”، مشيرا الى ان “الطعن بالقوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لها مدد زمنية ويطعن بها امام المحكمة الاتحادية”.

واوضح الخالدي ان “المحكمة الاتحادية معطلة ولايمكنها النظر بالطعون مما يضمن للكتل السياسية مرور قانون الانتخابات بالشكل الذي تريده من دون أي طعون ضده”

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نائب يكشف عن مؤامرة لتمرير قانون الانتخابات وضمان عدم الطعن به
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