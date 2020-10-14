اعلنت مديرية الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بحوزته اكثر من الف شريط حبوب مخدرة في كركوك.

وقالت المديرية في بيان ، "القت مفارز مكتب شؤون الفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية القبض على متهم بحوزته(١١٣٦) شريط من الحبوب المخدرة، أثناء محاولة دخوله من أحد السيطرات في كركوك".

واضافت، "جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات دقيقة ونصب كمين محكم له في السيطرة وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".