الغانمي يوجه بتشكيل لجان للتدقيق في الدعاوى المتأخر إنجازها في مراكز الشرطة

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، بتشكيل لجان للتدقيق في الدعاوى المتأخر إنجازها في مراكز الشرطة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للغانمي في بيان ان "وزير الداخلية عقد، اليوم، في مقر الوزارة، اجتماعاً ضم عددا من ضباط وكالة شؤون الشرطة وقيادة شرطة بغداد ومدراء المراكز والأقسام".

وأكد الغانمي، بحسب البيان، أن "مراكز الشرطة هي مفصل مهم وتعد واجهة للداخلية مع المواطن"، مشدداً على "التعامل الحسن مع المراجعين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقد وجه بتشكيل لجان للتدقيق في الدعاوى المتأخر إنجازها في مراكز الشرطة والتعامل وفق القانون".

وأوضح، ان "هناك خطوات كبيرة وجدية تقع على عاتق وزارة الداخلية تتمثل بمتابعة الجريمة المنظمة، والتعامل معها بشكل فوري".