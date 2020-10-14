قوات الرد السريع تضبط أنابيب لتهريب النفط في محافظة ميسان

أعلنت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، ضبط أنابيب لتهريب النفط في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وجاء في بيان الداخلية العراقية " وفقا لمعلومات دقيقة، عثرت قوة من اللواء الرابع التابع لقوات الرد السريع بالتعاون مع جهاز المخابرات على أنابيب لتهريب النفط في منطقة الطيب بمحافظة ميسان".

وأضاف البيان "وتمت العملية بعد تنسيق وتعاون مشترك ومعلومات دقيقة، أدت للوصول إلى موقع الأنابيب وإيقاف عمليات تهريب المشتقات النفطية في المحافظة".