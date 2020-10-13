الحشد الشعبي يباشر بعملية تأمين خطة زيارة شهادة الرسول الاعظم في النجف الاشرف

أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الثلاثاء، أن عناصر فرقة الامام علي القتالية (اللواء 2 حشد شعبي) بدأت بالانتشار في ما أوكل اليها من مهمام في خطة تأمين زيارة شهادة الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في النجف.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في حديث صحفي إن “فرقة الامام علي القتالية التي تتولى مهام تأمين قواطع النجف الاشرف باشرت بتوزيع قطعاتها على مختلف المحاور بعد التنسيق مع القيادات الامنية في المحافظة”.

واضاف الحمداني ان “الفرقة اسندت بـ 5 افواج وزعت على طريق الشامية وكربلاء والكفل، فيما تتواجد قطعات لمسك مناطق مهمة بالاضافة الى الاسناد الاستخباري والامني والطيران المسير”، مؤكدا “وجود اكثر من قوة احتياطية في مقر العمليات.